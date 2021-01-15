Левобережная часть Колпино оказалась без отопления и горячей воды вечером 14 января 2021 года. По информации районной администрации, на местной ТЭЦ произошел сбой оборудования. Бригада рабочих оперативно прибыла на место дефекта и начала ремонт. Тем временем за окном температура воздуха опускается до минус 23 градусов по Цельсию.- Ориентировочно в течение 2 часов все параметры восстановят. Все службы находятся в готовности оперативно проводить наладку систем теплоснабжения. Управляющими компаниями осуществляется обход многоквартирных домов с целью замера температуры, - поначалу сообщили в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.За полчаса до полуночи сотрудникам ГСР ТЭЦ все же удалось устранить дефект и вернуть к жизни необходимое оборудование. Теперь дело за малым – управляющие компании индивидуально налаживают системы отопления в домах.