В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга посетовали, что в городе существует нехватка современной снегоуборочной техники. Особенно это касается специальных машин, которые покрывают дорогу песком и солью. Порой горожане жалуются, что этой грязной каши под ногами слишком много. Все замечания лучше всего направлять дорожным предприятиям в соцсетях или на сайт самого Комблага.- Песко-соляная смесь распределяется спецтехникой с таким специальным диском. К сожалению, не вся техника обладает современными пескоразбрасывателями. Много старых машин сохраняется с устаревшими механизмами, где 2-3 режима этого распределения, - отметил замглавы комитета Егор Пащенко.По словам чиновника, нынешний снегопад не является критичным. Обычно в городе выпадают не больше трех сантиметров осадков. То число снегоуборочной техники, что есть в закромах, пока справляется.