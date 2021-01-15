Петербурженка остудила 3,5 млн рублей у городского Морского порта за производственную аварию. Женщина работала на заводе, но в роковой день на нее наехал автопогрузчик, набравший скорость. После жесткой аварии пострадавшая оказалась прикована к инвалидной коляске с травмами ног и рук и погрузилась в депрессию. Теперь она нетрудоспособна.- Само происшествие повлекло чрезвычайный шок у истца, ее обычный склад жизни нарушен. Она пояснила, что полностью зависима от ухода близких. Моральный вред с учетом характера физических и нравственных страданий, которые будут сопровождать ее всю оставшуюся жизнь, она оценила в 10 миллионов рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ответчик не оспаривал иск, но просил снизить размер компенсации и учесть, что женщина находилась вне своего рабочего места в момент аварии.