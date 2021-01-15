Волонтеры и силовики уже больше трех недель разыскивают без вести пропавшего парня в Карелии. 23-летний Глеб Сергошко ушел из дома на улице Дорожной в городе Сортавала в ночь на 23 декабря 2020 года и до настоящего времени не вернулся. Телефон молодой человек забыл дома, поэтому возможности связаться с ним нет.- Покопайтесь в своей памяти, может кто-то что-то вспомнит? Всмотритесь в лица проходящих мимо людей, вдруг узнаете? Он мог и уехать… Родные и близкие Глеба очень надеются на помощь неравнодушных людей, - обратились активисты к пользователям социальных сетей.Глеб ростом 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза карие. Из особых примет - на внутренней стороне предплечья правой руки татуировка в виде дерева.В день исчезновения парень был одет в зимнюю толстовку с капюшоном темно-коричневого или темно-зеленого цвета на застежке-молнии, спереди на куртке надпись большими английскими буквами, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой ярко зеленого цвета.