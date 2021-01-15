Синоптики зафиксировали новый рекорд этой зимы. Как оказалось, ночь на 15 января 2021 года оказалось самой холодной с начала сезона. Отметки на термометрах опустились ниже 16 градусов. Как отмечают специалисты, это еще не предел.- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы! По данным на 7 часов утра температура воздуха опустилась до минус 16,8 градусов по Цельсия, возможно, что с восходом солнца еще немного подморозит, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Однако еще холоднее ожидается в ночь на субботу, 16 января. По данным ФГБУ \\"Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды\\" температура опустится до минус 18 градусов. Следущая ночь на 17 января также будет очень морозной. По прогнозам до минус 14-16 градусов.