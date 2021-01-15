Крепкие морозы продолжают господствовать в Санкт-Петербурге. В пятницу, 15 января 2021 года, в Северной столице снова будет очень холодно. Сотрудники МЧС уже подготовили даже специальные обогревочные пункты для бездомных, а также для водителей, попавших в пробки за городом. В них можно согреться и попить горячий чай.- 15 января метеорологические условия в Северной столице будет определять тыловая часть покидающего территорию Европейской России циклона. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, по области – с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.Так, в течение дня температура воздуха в городе опустится до минус 13-15 градусов. В Ленобласти еще холоднее - до минус 12-17 градусов, местами до 18-23 градусов мороза.Напомним, что минувшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы. Синоптики зафиксировали температуру в минус 16,8 градусов.