Вечером в четверг, 14 января 2021 года, на пересечении Маршала Блюхера и Лабораторной улице в Санкт-Петербурге произошла авария. Внедорожник Nissan X-Trail протаранил пассажирский автобус, следовавший по маршруту номер 105. О ДТП в социальной сети рассказал водитель внедорожника.- Он (автобус, прим.ред.) высунул морду, чтобы видеть встречку, и вместо того, чтобы убедиться, что нет помехи, сразу же продолжил движение, - рассказал мужчина.По словам водителя Nissan, в аварии пострадал его пятилетний сын. Мальчик находился на заднем сидении в детском кресле. Во время столкновения ребенок ударился головой о держатель для планшета. У малыша ссадины на голове, однако карета скорой помощи все же забрала его в больницу для обследования.Теперь водитель внедорожника ищет свидетелей ДТП, которые смогли записать момент столкновения. Видео необходимо для разбирательства в ГИБДД.