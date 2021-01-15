С наступлением холодов жители Санкт-Петербурга все чаще стали встречать лис, гуляющих по городу. Так, в ночь на 14 января 2021 года рыжую плутовку заметили в районе Колпино. Специалисты из комитета по природопользованию объяснили, что появление диких животных в городе - нормальное явление. Они приходят на территорию жилой зоны в поисках еды.- Дикие животные не приходят просто так на территорию людей – чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна, - пояснил начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович.Он добавил, что для предотвращения бешенства у диких животных специалисты каждый год размещают в специальных кормушках подкормку с вакциной.Несмотря на милый вид лисы, стоит не забывать, что это дикое животное. Если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Но лиса может стать агрессивной, если ее напугать.