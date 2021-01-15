В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку в связи со смертью 17-летнего подростка, упавшего из окна 16 это этажа многоэтажки в Красносельском районе. В 15:18 часов четверга, 14 января 2021 года, на экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что из окна дома 54/1 по Красносельскому шоссе выпал человек. Прибыв на место, полицейские обнаружили труп подростка.- Сотрудники МВД выяснили, что 17-летней парень погиб, выпав из окна, расположенного на лестничной площадке 16 этажа дома, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Тело подростка направлено в морг для установления причины смерти. Известно, что парень жил с матерью, отец скончался в 2004 году. Семья считалась благополучной, на учете не состояла.Полиция изъяла видео с камер наблюдения, ноутбук, рюкзак и телефон подростка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.