\\"Комсомолка\\" продолжает внимательно следить за развитием коронавируса в Санкт-Петербурге. В городе каждый день проводят массовое обследование местных жителей на наличие инфекции. По данным Смольного на пятницу, 15 января 2021 года, за последние сутки тесты сдали более 36,8 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36812 человек. Под медицинским наблюдением находится 1614 человек. Из них 1 - в обсерваторе, 653 - контактные, 960 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.Напомним, что накануне Смольный немного ослабил коронавирусные ограничения. Так, с субботы, 16 января, городским театрам разрешили увеличить заполняемость залов с 25 до 50 процентов.Кроме того, в Ленинградской области впервые выявили COVID-19 у кота. У пушистика поднялась температура, началась апатия и перестал есть.