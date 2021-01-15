Сильные заторы возникли на петербургских дорогах утром 15 января. Морозная и снежная погода, установившаяся в городе, ожидаемо привела к трудностям на дорогах. А учитывая гололед, большое количество ДТП не стало сюрпризом. Тем не менее, пробки стали неприятным «подарком» для многих автомобилистов, опоздавших из-за этого на работу.- Приморское шоссе и приморский проспект «мертво» стоят от Яхтенной улицы по направлению в центр. Пробка растянулась до Ушаковской развязки, ехать около получаса, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», также застрявший в заторе.Кроме этого, традиционно стоят подъезды к Светлановской площади и она сама. Все плохо на Пироговской набережной от Гренадерского моста до Литейного. Сам мост также в заторе. Тяжелые пробки собрались вокруг Финляндского вокзала, в начале Литейного проспекта, на Кутузовской и Воскресенской набережной.На всем протяжении окрашен красным весь Большой проспект Петроградской стороны от набережной реки Карповки и до проспекта Добролюбова. Трудно на перекрестке Суворовского и Невского проспектов, на Садовой улице. Стоят отдельные участки Обводного канала.Плотно на Октябрьской набережной и дальневосточном проспекте в районе Зольной улицы. И это далеко не весь список. Значками ДТП усеяна почти вся онлайн-карта Петербурга.