Петербургский «Зенит» улетел на первые предсезонные сборы в Дубай без двух игроков основного состава. Тесты на коронавирус у Артема Дзюбы и Андрея Лунева оказались положительными, поэтому обоих футболистов оставили в Петербурге до лучших времен.- 15 января сине-бело-голубые вылетели в Объединенные Арабские Эмираты. На первых зимних сборах будут работать 27 игроков. Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.Когда именно настанет это «позднее», в «Зените» не уточняют. Также неизвестно, какой именно по счету, первый (предварительный) или второй (подтверждающий), положительный тест сдали Лунев и Дзюба.Отметим, что на сборах в ОАЭ, которые продлятся до 27 января, «Зенит» сыграет против «Риги», «Пахтакора», «Шахтера» из Солигорска и екатеринбургского «Урала».