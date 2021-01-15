Сразу у двух игроков петербургского «Зенита» выявлено подозрение на коронавирус: у Андрея Лунева и Артема Дзюбы. Это выяснилось во время медицинского осмотра перед отправкой команды на первые предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эммиратах.- Отправляемся на зимние тренировочные сборы, где будем работать до 27 января. Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус, - сообщила утром 15 января пресс-служба «Зенита».В итоге команда улетела в Дубай без Лунева и Дзюбы. Им предстоит дополнительное обследование и, если понадобится, лечение.Всего в ОАЭ Сергей Семак взял 27 футболистов. На сборах «Зенит» проведет четыре товарищеских матча, в которых будет обкатана молодежь: вратари Даниил Одоевский и Давид Бязров, защитники Дмитрий Чистяков и Данила Хотулев, нападающие Станислав Крапухин и Кирилл Щетинин.