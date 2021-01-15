Столбы света, поднимавшиеся в темное ночное небо, удивили жителей Всеволожского района. Необычное оптическое явление, которое удалось им заснять, более всего походило на прибытие инопланетных кораблей, но все оказалось куда прозаичнее.- Необычное оптическое явление можно было наблюдать вчера вечером во Всеволожском районе. Из-за мороза и влажности обычные уличные фонари превратились в столбы света, - написала в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» девушка по имени Виктория.Пользователи соцсетей не остались равнодушны к редким кадрам и пришли в восторг от удачных фотографий: «Круто! Киберпанк».Правда, нашлись и поводы для критики: «это показывает, куда светят фонари и их КПД (коэффициент полезного действия - прим.ред.)».А некоторые решили поюморить на тему инопланетного вторжения: «Это рептилоиды выкачивают души россиян».