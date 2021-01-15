В понедельник, 19 января 2021 года, православные Санкт-Петербурга будут отмечать церковный праздник Крещение. Традиционно верующие окунаются в ледяные купели. Администрация Петродворцового района опубликовала список площадок, где можно будет погрузиться в иордань.- В Петергофе будут организованы три купели. Одна из них расположится на Ольгином пруду напротив гостиницы \\"Новый Петергоф\\". Окунуться в прорубь можно будет 19 января с 13:00 до 24:00, - рассказали в администрации района.Еще одна купель появится на пруду на территории Михайловки. Там погружение будет проходить с 13:30 до 17:00.На пруду у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке купель будет работать два дня подряд - 18 января с 19:00 до 04:00 и 19 января с 12:00 до 22:00.Также верующие могут отправиться на купель в поселке Стрельна на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни. Работа купели 18 января с 18:00 до 03:00 и 19 января с 12:00 до 21:00.