В Карелии в пятницу, 15 января 2021 года, завершились поиски шестилетнего мальчика, который без вести пропал 28 декабря. Ребенка искали сотни волонтеров, силовики, сотрудники МЧС и местные жители. С 10 января к ним присоединились дайверы организации \\"ДоброволеЦ\\". Они и нашли ребенка... в реке Тохмайоки поселка Хелюля.- Спасибо что нашли... В наших погодных условиях это очень сложно, - поблагодарила в соцсети дайверов местная жительница.К сожалению, ребенка нашли, но мертвым. По предварительным данным, мальчик провалился под лед.- Мягких облачков малышу. Родителям сил и пережить такую потерю, - выразила соболезнования петербурженка.Напомним, что также в Карелии уже три недели ищут пропавшего 23-летнего парня с с татуировкой дерева на руке. Молодой человек ушел из дома в городе Сортавала 23 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Карелии две недели ищут без вести пропавшего шестилетнего мальчикаПоисками занимаются сотни волонтеров, МЧС, силовики и дайверы (подробности)