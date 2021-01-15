В правительстве Санкт-Петербурга произошли изменения. В пятницу, 15 января 2021 года, вице-губернатор Владимир Кириллов написал заявление об отставке. В Смольном сообщили, что губернатор Александр Беглов принял уход чиновника.- Владимир Кириллов написал заявление об отставке с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - рассказали в администрации города.Владимир Кириллов занимал пост вице-губернатора города на Неве с 12 ноября 2014 года. Чем теперь займется чиновник, Смольный не сообщает.Вероятно, теперь эту должность займет сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского Борис. Ранее стало известно, что Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта.