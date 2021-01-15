Власти Ленинградской области рассказали, как работают школы во время нынешних установившихся морозов, а также кто и при каких условиях может остаться дома. Правила учебного процесса напомнили в региональном Комитете по образованию.- В Ленинградской области установились морозные деньки. Напоминаем, что ученики начальных классов (с первого по четвертый включительно) могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, 5-8 классы остаются дома, если на улице -28 градусов и ниже. Старшеклассники 9-11 классов - при морозе от -30 градусов, - сообщает пресс-служба областного правительства.При этом администрациям учебных заведений рекомендовано отменить занятия физкультурой на открытом воздухе, или скорректировать их продолжительность. Также необходимо внимательно следить за температурой в учебных классах и прочих школьных помещениях.Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, морозы задержатся в Петербурге и Ленобласти до выходных, но уже в воскресенье днем чувствительно потеплеет.