В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который пытался изнасиловать подростка. В четверг, 14 января 2021 года, в отел МВД по Невскому району обратился 47-летний мужчина, который рассказал о том, что неизвестный запер его 17-летнего сына в автомобиле \\"Киа Рио\\" и начал домогаться.- Со слов мужчины, водитель припарковал машину где-то в Невском районе. В ней в качестве пассажира проезжал сын заявителя. Автомобилист заблокировал двери машины, стал угрожать парню, пытался напасть и изнасиловать, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Полицейские в тот же день нашли подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий, который официально нигде не работает.Во время допроса, мужчина дал признательные показания. На данный момент он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.