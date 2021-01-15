Дело о затопленных гостиничных номерах рассматривал 15 января Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. С иском о возмещении ущерба к бывшему постояльцу обратились представители отеля, которые понесли убытки в 54 тысячи рублей.- По словам истца, ответчик проживал в 519 номере на пятом этаже гостиницы. В ночь с 23 на 24 июля 2019 года постоялец допустил затопление гостиничного номера. Пострадали также номера 417 и 419, расположенные на четвертом этаже, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Добровольно возмещать ущерб мужчина отказался, заявив, что ему стало плохо. Он упал и телом перекрыл сливное отверстие в душе, из-за чего и произошел потоп. А что вода пролилась ниже, так это конструктивная недоработка конструкторов здания.Однако суд установил, что в момент ЧП гость отел был пьян, потому и уснул в душе. Так как действие другой «непреодолимой силы» доказано не было, то иск с требованием возмещения 54 тысяч рублей был полностью удовлетворен.