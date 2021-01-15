Глава Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового вице-губернатора по внутренней политике. Так, с понедельника, 18 января 2021 года, в должность вступит 42-летняя Анна Данилюк. Об этом сообщили в администрации региона.- Вице-губернатором по внутренней политике области Анны Данилюк с 18 января. В администрации Ленобласти она руководила комитетом по молодежной политике, затем комитетом информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора, - рассказали в администрации 47-го региона.Анна Александровна окончила педагогический университет имени Герцена. В органах исполнительной власти Ленинградской области работает с мая 2007 года. Была заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, с 2010 по 2015 год – председателем комитета. Награждена медалью ордена \\"За заслуги перед Отечеством\\" II степени.