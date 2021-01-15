Автомобиль марки Volkswagen въехал в кофейню в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла днем в пятницу, 15 января 2021 года, в четвертом часу дня. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался аккурат во вход заведения, расположенного на перекрестке Большой Монетной и Каменноостровского проспекта. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Петербуржцы сразу стали шутить в комментариях.- В такую погоду из машины выходить не хочется.- Кофе с собой.Однако самому водителю иномарки, а также посетителям и сотрудникам кофейни не до шуток. От удара стекло на дверях разбилось и осыпалось. Посетители оказались заперты в помещении.По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах случившегося.