Сильнейшие морозы ожидаются в Ленинградской области в ночь на 16 января. В отдельных районах столбик термометра может падать до -32 градусов, что более, чем вдвое ниже климатической нормы.- 16 января на территории Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха ночью -22...-27 гр., местами -30...-32 гр. На дорогах гололедица, - сообщает региональное управление МЧС России.Впрочем, днем будет чуть «теплее» - от - 14 на западе области, до -22...-23 на юге и востоке. Тем не менее, для водителей на трассах выставили пункты обогрева.В правительстве Ленобласти уже напомнили родителям, при каких температурах можно не водить детей в школу. Впрочем, морозы отступят уже в воскресенье, так что советы Комитета по образованию пока будут неактуальны.Напомним, что по прогнозу синоптиков, в ночь на 17 января в Ленобласти еще будет холодно - от -20 до -25 градусов, а вот днем уже «всего» -8...-13. В понедельник будет -9..-14 ночью и -4...-9 днем.