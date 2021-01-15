Власти Санкт-Петербурга могут продлить запрет выхода на лед до весны 2021 года. Пока данная мера действует до 15 января и наступившие морозы, прочно сковавшие водоемы панцирем, казалось бы помогут снять ограничения, но нет. Новое постановление уже опубликовано на сайте Смольного.- Установить период с 15.01.2021 по 15.03.2021, в течение которого запрещается выход на ледовое покрытие рек и каналов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Санкт-Петербурга и акваториях рек Нева, Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки на участке от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра, - говорится в тексте документа.Пока он проходит антикоррупционную экспертизу и не подписан губернатором, так что силы не имеет. Тем не менее, из постановления можно сделать вывод о том, что на Финский залив запрет не распространяется, а соответственно, любители зимней рыбалки могут быть спокойны.