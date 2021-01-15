В Выборгском районе Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. Как стало известно, 15 января 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Известно, что он топором зарубил своего собутыльника.- По версии следствия, в ночь на 14 января 2020 года подозреваемый, находясь в доме в поселке Старорусское Выборгского района Ленинградской области, после совместного распития спиртных напитков, в процессе ссоры, нанес 45-летнему мужчине несколько ударов топором по голове, от которых потерпевший скончался на месте, - рассказали в комитете.На место преступления выезжала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Выборг в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления, экспертов и сотрудников полиции.Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.