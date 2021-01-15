Уникальная служба психологической помощи отвергнутым отцам появилась в Санкт-Петербурге. Ее специалисты будут работать с мужчинами, которые оказались не слишком нужными своим собственным детям, оставшимся с мамой после развода.- Если после развода ребенок вдруг стал отвергать вас и отказываться от общения, вы не одиноки в своей беде. Ваш ребенок, возможно, стал жертвой формы психологического насилия со стороны другого родителя или иного взрослого, - приводит слова организаторов службы «Мойка 78».Создали круглосуточную «горячую линию» специалисты Санкт-Петербургского института психологического консультирования, Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя, Международного отцовского комитета и Союза отцов.Специалисты отмечают, что мужчины нередко сталкиваются с тем, что ребенок начинает относиться к ним враждебно из-за стресса по причине развода родителей или другим обстоятельствам. Пережить этот момент трудно и детям и взрослым.Получить консультацию можно по номеру: 8-800-20-10-115. Звонок бесплатный.