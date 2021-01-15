Власти Петербурга могут организовать работу мобильных пунктов вакцинации, как это происходит во время прививочной кампании против гриппа. Пока это лишь один из вариантов развития событий, но увеличить количество мест, где делают прививки от коронавируса, ранее уже потребовал губернатор Александр Беглов.- Вопрос организации мобильных пунктов сейчас прорабатывается. Это должны быть мобильные выездные бригады, - рассказала «Невским новостям» представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.Впрочем, пока упор делается на стационарные прививочные пункты. К уже имеющимся в городе 70 местам для вакцинации, добавятся еще 50. Делать прививки будут в том числе на крупных судостроительных и автомобильных заводах Петербурга.Открыть свой пункт вакцинации хочет и Политехнический университет.Всего на 15 января в Северной столице привито 19 885 человек.