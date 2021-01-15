Следователи отдела СК России по Всеволожскому району Ленобласти раскрыли дело о смерти пенсионерки, труп которой был найден в одном из домов на Заречной улице в городе Сертолово в начале декабря 2002 года.- В своей квартире с гематомами различных частей тела была обнаружена пенсионерка 1954 года рождения. Согласно заключения судмедэкспертизы от 13 января 2021 года, смерть потерпевшей наступила от тупой травмы шеи, - сообщает источник в правоохранительных органах.В тот же день была задержана нигде не работающая дочь погибшей. После недолгого общения со следователями, 41-летнюю женщину было решено задержать. В отношении нее было возбуждено дело по статье «Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Возможное наказание для виновного - до 15 лет лишения свободы. Меру пресечения подозреваемой изберут в ближайшее время.