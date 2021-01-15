Ученые из петербургского Фонда перспективных медицинских исследований и разработок (ФПМИР) собираются изучить устойчивость некоторых людей к коронавирусу. Для этого необходимы совершеннолетние добровольцы, которые точно контактировали с человеком, зараженным новой инфекцией, на протяжении минимум 3 дней. При этом потребуется и справка об отсутствии пресловутого COVID-19, включая период не менее месяца от даты прямого общения с инфицированным.- Задачи исследования включают выявление и количественный анализ экспрессии генов, регулирующих поддержание физиологических функций легких человека, в группе здоровых лиц, не имевших и не имеющих клинико-лабораторных признаков COVID-19 при подтвержденном длительном контакте с носителями вируса SARS-CoV-2, в сравнении с соответствующими данными в группе лиц, перенесших заболевание в тяжелой форме, - поясняют в ФПМИР.Ранее «Комосмолка» рассказывала о домашнем коте, который подхватил коронавирус от хозяев. Бедолагой тут же занялись ученые.