Сотрудники библиотеки имени Паустовского, что в Московском районе Санкт-Петербурга решили творчески подойти к предстоящему капитальному ремонту и устроить из него инсталляцию. Они позвали молодых художников, чтобы те самовыразились так, как умеют. В результате в помещении библиотеки произошел «Большой взрыв».- С 12 января до 29 января в библиотеке будет открыто выставочное пространство «Большой взрыв» с арт-объектами. Каждая трансформация несет в себе красоту, так как это всегда возрождение, олицетворение нового и стремление к развитию и творчеству. Инсталляция выполнена художниками Иваном Чигасовым и Оганесом Айрапетяном, , - сообщает пресс-служба библиотеки на станице ВКонтакте.В качестве материалов для творчества авторы использовали старые книжные стеллажи, ящики картотеки, старые книжки, библиотечные карточки и даже напольное покрытие - паркет.Пока инсталляция открыта для всех желающих, а потом библиотека удйдет на модернизацию. После работ в ней появятся конференц-зал с современным оборудованием, арт-типография, заработает станция бесконтактного приема книг, а на входе установят смарт-боксы.