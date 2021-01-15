В Санкт-Петербурге закупили 21 тысячу пульсоксиметров, которых на безвозмездной основе выдадут горожанам, лечащихся от коронавируса на дому. Небольшие приборы предназначены для измерения сатурации, то есть насыщения крови кислородом. При аномальных показаниях нужно тут же передавать информацию своему врачу.- Из 21 тысячи пульсоксиметров 20 600 уже поступили в поликлиники во всех районах города. Остальные 400 штук будут в пользовании медиков Городской станции скорой помощи. После выздоровления пульсоксиметры нужно будет вернуть в поликлинику, - сообщают в Межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.Сейчас большинство горожан болеют дома, в Комздраве пока не отмечают роста числа госпитализаций. В стационарах свободно около 24 процентов коек – это 2963 места.