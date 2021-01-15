Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев высказал мнение, что в городе нужно привить от коронавируса до 3,5 млн жителей, чтобы победить пандемию. Власти ожидают около полумиллиона доз вакцины в следующие месяцы. К тому же увеличится и число медпунктов, где можно привиться, - от 70 до около 120.- По мнению экспертов, нам нужно привить от 1,5 до 3,5 млн человек. В общем-то, учитывая наш опыт проведения вакцинации от гриппа, когда мы привили 3,5 млн человек, то это возможно. Число прививочных пунктов будет такое же, как и при гриппе. Более того, количество медпунктов станет больше за счет промышленных предприятий, - сообщил вице-губернатор в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Тем временем в городе привили от инфекции 19 885 человек, из них 2592 добровольца закончили вакцинацию полностью, то есть в два этапа. За минувшие сутки в районные поликлиники отправили 34 292 дозы.