Скандальный петербургский артист и шоумен Стас Барецкий заявил, что попал в аварию. Судя по его словам и фотографиям, опубликованным в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», ВАЗ-2114 влетел, в котором сидел гигант, влетел в попутный внедорожник. Если «четырнадцатую» прилично искорежило, то видимых следов столкновения на «Рендж Ровере» не видно, по крайне мере на доступных в Сети снимках.- Короче, ****** (все плохо – Прим. ред.). Попал в аварию, вон, врезался в «Рендж Ровер», ***** (блин). Ждем час гаишников, опять разбил все коленки, - говорит Барецкий на видео после аварии.Многие комментаторы сочли новость о ДТП постановкой ради пиара шоумена. Другие удивились как Барецкий вообще помещается в миниатюрный ВАЗ. Добавим, что 15 января в Санкт-Петербурге воистину «день жестянщика» - весь город стоит в пробках, а число аварий растет к позднему вечеру.