Более 1,2 тысяч единиц техники и 8 тысяч дворников очищают улицы Санкт-Петербурга от снега, падающего на протяжении всей пятницы, 15 января 2021 года. Напомним, что из-за морозов и осадков город встретил «день жестянщика» с характерными длинными пробками и множеством аварий. Дорожные службы работают круглосуточно.- В ночь на 16 января планируется более активная работа предприятий по организации вывоза снега. Днем усиление техникой и людьми не потребовалось. Установился мороз с повышенной влажностью. Дороги и внутриквартальные территории обрабатываются песко-соляной смесью, садовые дорожки – песком и гранитной крошкой, - сообщают в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.Ранее в Смольном посетовали на дефицит дворников в городе, в том числе из-за уменьшения числа иностранных рабочих. Однако это хотят компенсировать за счет применения малой механизированной техники.