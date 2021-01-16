Морозная погода, установившаяся на северо-западе России в последние дни, не отступит и в субботу. Так, 16 января жителям Санкт-Петербурга впору будет вспомнить строчки Пушкина про «день чудесный», ведь термометры покажут температуру существенно ниже нормы.- Санкт-Петербург: на 10 градусов холоднее нормы. 16 января в атмосфере над Северной столицей будет господствовать небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос»Михаил Леус.Так, днем в городе температура воздуха составит -13…-15, а по Ленинградской области -12…-17 градусов, местами до -20. Будет дуть северо-восточный ветер, скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сильно но изменится и составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.Впрочем, уже днем в воскресенье в Петербурге «потеплеет» до -5...-7 градусов. Такая температура будет и на Крещение.