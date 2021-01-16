Водитель-торопыга снес шлагбаум на железнодорожном переезде у станции «Старая деревня» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Шофер микроавтобуса «Фольксваген» решил проскочить на «оранжевый», но не рассчитал высоты автомобиля и кофром (верхним багажником, отломал опускающуюся рейку механизма.- Увоз шлагбаума с ЖД переезда на Торфяной дороге. Водитель «Фольксвагена» решил, что успеет проскочить, когда на светофорах уже мигали красные сигналы. Но не получилось, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Видео инцидента они также опубликовали в соцсетях. На нем видно, как микроавтобус на высокой скорости приближается к переезду и пролетает его на красный свет. После столкновения с шлагбаумом водитель не остановился и уехал дальше.В комментариях, в основном нецензурных и отражающих умственные способности нарушителя, петербуржцы пишут, что автомобилисту очень повезло, так как не успели открыться стальные барьеры, о которые можно было вдребезги разбить машину.На них, к слову, в том же самом месте, уже висел автобус.