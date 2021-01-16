Около 37 тысяч петербуржцев сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие цифры на утро субботы, 16 января приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в Северной столице.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 812 человек. Под медицинским наблюдением находится 1480 человек. Из них 1 - в обсерваторе, 524 - контактные, 955 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.Операторами единой городской справочной служба «122» за день обработано 4138 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом.Петербургские волонтеры за сутки выполнили 4108 заявок. Тем горожанам, которым необходимо из содействие, нужно оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.Всего с начала октября 2020 года уже 118 972 человека из числа одиноких и пожилых петербуржцев, а также малообеспеченных многодетных семей получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.