Сильные морозы и нагрузка на изношенные коммунальные сети привели к очередному прорыву труб. На этот раз он произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга. О происшествии на улице Бутлерова в соцсетях пишут местные жители.- Прорыв трубы по улице Бутлерова. Аварийная машина стоит. Вода идет от Пискаревского парка, - сообщает петербуржец по имени Марат в паблике Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».По словам очевидцев, несколько сотен метров дороги оказались залиты холодной водой. Машинам приходится пробираться «вплавь», что на 17-градусном морозе приводит к печальным последствиям - лед намерзает на колеса.- После такого приключения, машину «колбасит» мелкой вибрацией. Педаль тормоза, как вата, - пишет автомобилистка Ольга, которой пришлось залезать в машину через пассажирскую дверь. Водительская сторона стоявшей на улице иномарки оказалась залита водой и обледенела.Льдом покрылась и сама дорога. Теперь здесь каток.