Очередная иллюстрация разных подходов к автомобилестроению в прошлом и настоящем произошла утром 16 января в Санкт-Петербурге. На проспекте Косыгина «Хендэ Солярис» из каршеринга врезался на светофоре в старую «Волгу», у которой при ударе не повредились даже задние фонари. А вот перед иномарки был разбит, что называется «в хлам».- На Косыгина перед Наставников в правом ряду стоит скучает каршеринг. Перед ним «Волга», почти целая, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».На фотографиях, сделанных свидителями инцидента, действительно видны серьезные повреждения у корейской иномарки и практически отсутствие из у отечественной машины.Пользователи соцсетей не могли не отреагировать на такое происшествие без иронии: «Знай наших!»; «Встретились металл и фольга»; «На святое руку подняли»; «Чем больше каршерингов, тем меньше каршерингов».Данных от ГИБДД о пострадавших в аварии не поступало.