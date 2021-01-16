Еще 3253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро 16 января приводит федеральный Оперативный штаб. По сравнению с пятницей, показатель вырос на 149 случаев.- С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболел 294 161 человек. Из них 184 063 выздоровели, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Отметим, что за сутки выздоровевших оказалось больше, чем заболевших - 3625 против 3253. Тем не менее, заболеваемость продолжает расти после падения в новогодние праздники. Этого, к слову, опасались и в Смольном, ожидая три волны заражаемости в конце января.В активном состоянии болезни находятся 101 310 человек. Также за сутки скончались еще 67 пациентов с коронавирусом. Общее количество жертв болезни составляет 8788 петербуржцев.