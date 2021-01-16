Чиновники Смольного, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и следственного комитета, при поддержке МЧС, в ночь с 15 на 16 января провели очередной рейд по центру Петербурга. Целью было выявление заведений общепита, нарушающих карантинное постановление, запрещающее работать после 23:00. Таковых оказалось немного, но они были.- Проверялись бары и рестораны и бары на территории Центрального района. В результате выявлено четыре заведения, нарушившие запрет на работу в ночное время. После 23:00 были открыты для посетителей ресторан на Невском проспекте, бар на улице Некрасова, кальянная и кафе-бар на Садовой улице, - сообщает пресс-служба Смольного.Работу заведений уже приостановил Роспотребнадзор. Окончательную меру наказания позднее определит суд. Кроме этого, в оном из баров нашлось сомнительное спиртное в 5-литровых баклажках.Также к ответственности привлекут и 83 посетителя заведений, которые оказались там в неурочный час. Им грозит штраф в четыре тысячи рублей.