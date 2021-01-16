Главную магистраль Санкт-Петербурга, Невский проспект, освободили от новогодних украшений. В ночь с 15 на 16 января рабочие демонтировали гирлянды и прочие элементы прошедшего праздника.- В первую очередь от новогоднего декора освободят адреса, которые задействованы в оформлении Петербурга ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это Невский, Московский, Суворовский проспекты, центральные набережные, стрелка Васильевского острова, площадь Восстания, - пишут «Невские новости».Сами работы по возвращению городу постпраздничного состояния начались 15 января и продлятся около месяца. За это время уберут все новогодние украшения, включая елки и гирлянды.Однако главная ель на Дворцовой площади простоит минимум до февраля. Об этом, по просьбам горожан, распорядился губернатор Александр Беглов.