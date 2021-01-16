Правоохранительные органы Калининского района Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства гибели двух молодых людей, чьи тела были найдены на лестничной клетке обычной жилой многоэтажки на Полюстровском проспекте.- 15 января в 17:45 поступило сообщение от жительницы дома 7 по Полюстровскому проспекту о том, что на площадке между 12 и 13 этажами лежат два человека. Живы они или нет, заявитель не знает, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили тела погибших юноши и девушки. На место были вызваны следователи и судмедэксперты. При осмотре удалось установить личность погибших.Мужчина оказался 22-летним жителем Кемеровской области, а 21-летняя девушка по документам жила в том же доме, однако около суток назад мать заявила о ней как пропавшей без вести.Причины гибели пары установит экспертиза.