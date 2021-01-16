Региональное управление МЧС России по Ленинградской области в очередной раз предупреждает о сильных морозах. В ночь на 17 января синоптики обещают понижение температуры до -26 градусов. Впрочем, уже днем воскресенья придет чувствительное потепление.- 17 января ожидается преобладание облачной погоды. Ночью и днем небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью на западе -15...-20 градусов, на востоке -21...-26, днем -5...-10 градусов, на востоке до -15. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на данные гидрометцентра.Водителям советуют снизить скорость и увеличить интервал. А перед выездом, особенно в долгую дорогу, проверить состояние машины еще раз. Для тех же, кто замерзнет, на трассах стоят мобильные пункты обогрева.