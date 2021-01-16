Власти России объявили о смягчении правил международных авиаперевозок с 27 января 2021 года. С этой даты возобновляется регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. А число рейсов с Египтом (Москва-Каир) будет увеличено до пяти в неделю.- По итогам обсуждения и с учетом эпидобстановки принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Вьетнам (Москва - Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва - Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва - Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург - Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва - Доха, три раза в неделю), - пишет KP.RU со ссылкой на данные Оперштаба.Напомним, что ранее о возобновлении полетов в Петербург с 28 января заявила финская авиакомпания Finnair. Впрочем, в Пулково намерения перевозчика подтвердить не смогли и напомнили, что подобная инициатива была и летом 2020 года, однако дело кончилось ничем.Но теперь, видимо, полеты все же начнутся. Впрочем, открытия границ это не означает, так что отправиться в Финляндию сможет лишь узкий круг лиц.