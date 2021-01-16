Более семи тысяч пенсионеров и лиц старше 60 лет, входящих в группу риска, привиты от коррнавируса в Санкт-Петербурге. Такие данные приводят в Смольном. Всего с начала вакцинации прививки получили почти 22 тысячи петербуржцев.- Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл – получили две дозы. Больше всего привитых – 7042 человека – жители старше 60 лет, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.Также в число привитых вошли 3656 медицинских работников, 2954 сотрудника сферы образования, 648 социальных работников и 479 полицейских и «силовиков».Всего на настоящий момент в город поступило 42 692 дозы вакцины. Все они отправлены в прививочные пункты.Только за минувшие сутки вакцинацию первично прошли 1 987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам.