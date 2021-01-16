Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» после резни, произошедшей в Красногвардейском районе города. Днем 16 января здесь были найдены тела мужчины и женщины, в причинении смерти которым подозревают сына погибшей.- Следователями совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый, 17-летний сын потерпевшей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, - сообщает пресс-служба СК.По данным источника «КП» в правоохранительных органах, в первые часы после задержания парень отрицал причастность к преступлению и заявлял, что нашел маму и дядю уже мертвыми, однако потом рассказал, что трагедия произошла 15 января из-за конфликта в родными. Со слов подростка - дядя угрожал ему, мать вступилась за брата. И тогда подросток зарезал обоих.Известно, что ранее он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Кто попозже, кто сейчас — все равно настанет час»: 17-летний подросток, зарезавший в Санкт-Петербурге мать и дядю, оставил послание в день убийстваИзвестно, что парень был тик-токером и увлекался жесткой рэп-музыкой (подробности)