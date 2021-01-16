Драка, как из кино про «суровые 90-е» произошла в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. В бывшей «Карусели» на улице Карбышева, где сейчас располагается магазин «Перекресток», посетитель поругался с двумя крепкими парнями и, после пары обидных слов, получил по голове бейсбольной битой.- Он высказался о нетрадиционной ориентации накачанных мужчин, и выкрикнул это несколько раз. После этого один из «качков» вытащил биту и ударил обидчика по голове. У парня пошла кровь, - публикует слова очевидцев группа ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Пострадавшему срочно вызвали скорую и медики, оказав ему первую помощь, увезли мужчины в больницу. Обидчики петербуржца с места происшествия скрылись еще до приезда полиции.Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Решение о том, что делать дальше, примут по результатам проверки.Состояние пострадавшего пока неизвестно, официальных данных о ЧП от полиции не поступало.