Середина января, несмотря на опасения Смольного о трех волнах коронавируса после праздников, пока остается относительно спокойной. Конечно, рост числа больных в последние дни фиксируется, но число свободных мест в стационарах - важнейший показатель - остается большим.- Количество свободных коек в Санкт-Петербурге 3160 – 25,3% от общего коечного фонда, развернутого под COVID-19 и пневмонии. Всего в городе развернуто 12488 коек, - говорится в справке Межведомственного городского координационного совета, который публикует пресс-служба Смольного.Отметим, что по состоянию на утро 16 января в активном состоянии болезни, по данным портала «Стопкоронавирус», находились 101 310 петербуржцев. Однако многие переносят болезнь в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении.За сутки в городе выявили еще 3253 заболевших. Выздоровели 3625 пациентов, а скончались 67 человек.