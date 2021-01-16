Массовое отключение света произошло вечером 16 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Из-за аварии на подстанции без электричества остались сотни жителей домов, находящихся в районе проспекта Энергетиков, шоссе Революции и улицы Стасовой.- Блэкаут в Красногвардейском районе. Полностью обесточены дома , уличного освещения нет, светофоры не работают в районе Шоссе Революции, Маршала Блюхера, Энергетиков, Маршала Тухачевского, - писали местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».В аварийной службе «Ленэнерго» факт аварии подтвердили и успокоили, что ремонтные бригады уже занялись вопросом.Петербуржцы тем временем не теряли оптимизма и шутили, что Красногвардейский район таким образом может стать лидером по демографии.Примерно в 19:12 подача электричества в жилые дома была восстановлена.Впрочем, водители отмечают, что некоторые светофоры до сих пор не работают.